Sacerdote es vinculado a proceso por presunto abuso sexual de un joven en Torreón

Un Sacerdote detenido el pasado 24 de marzo, por el presunto delito de violación en agravio de un joven, fue vinculado a proceso en Torreón, Coahuila.

El imputado fue identificado como Martín “N”, quien actualmente se encuentra recluido en el Cereso de Torreón como medida preventiva, así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe resaltar que pese a que en un inicio el delito que se buscaba en contra del señalado era el de violación equiparada con circunstancias calificativas por haberse cometido al servirse de circunstancias que le proporciono ser ministro religioso, dicho delito se reclasificó y quedó solamente como violación.

Luego de la audiencia de vinculación, el Juez fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, además dictó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que seguirá internado en el Cereso.

El masculino fue detenido el jueves 24 de marzo, tras ser señalado como el presunto responsable de abusar sexualmente de un joven de 23 años de edad, en el Ejido La Paz de Torreón, sitio donde se encontraba su iglesia.

Finalmente, la madre de la víctima reveló que la agresión ocurrió en octubre del 2021, sin embargo, se enteró apenas hace dos meses, por lo que acompañó hace tres semanas a su hijo a interponer la denuncia correspondiente en la Fiscalía.