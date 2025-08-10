Desarrollo industrial: inversiones y empleos en la región

El alcalde Carlos Villarreal Pérez aseguró que vienen "cosas buenas" para la región, con al menos 10 a 15 proyectos de inversión listos para concretarse en cuanto el vecino país de Estados Unidos defina políticas públicas y fiscales clave.

"No estuvimos parados este año sin tocar la puerta. Los proyectos están ahí, y una vez que se tomen las decisiones en Estados Unidos, se pueden dar para adelante", declaró.

El edil subrayó que los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— están alineados, junto con empresarios que apuestan por el desarrollo industrial de la región.

Entre ellos, mencionó a un inversionista que tiene prácticamente lleno su parque industrial y que, pronto impulsando un segundo complejo, además de otros que continúan trabajando para atraer empresas y generar empleos.

"Esas son las buenas nuevas que hay que seguir impulsar donde se dan mensajes positivos de inversión para beneficio de las familias", indicó.

Inversiones frenadas por incertidumbre internacional

Villarreal Pérez explicó que la incertidumbre generada por las decisiones pendientes en el ámbito internacional ha detenido la ejecución de proyectos que podrían representar entre 3 mil y 5 mil nuevos empleos en este año.

Si bien algunas empresas locales no están afectadas por aranceles, el panorama incierto mantiene en pausa inversiones importantes.

"Muchas compañías esperan a que se firme formalmente la estrategia financiera o fiscal en el país vecino. Una vez ocurra, podremos liberar los proyectos que tenemos en espera y que son para bien", señaló.