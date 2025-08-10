Empresa Premezclados Sabinas enfrenta demandas por trabajo deficiente

SABINAS, COAH.- Jonathan Yescas Carmona, residente de la Villa de Cloete, denunció que la empresa Premezclados de Sabinas, propiedad del señor Alfredo Moncada, realizó el techo de su casa con mala calidad. Según Jonathan, la empresa se comprometió a realizar un trabajo de calidad, pero el resultado fue deficiente.

El entrevistado explicó que la empresa aplicó una capa de cemento en el techo de dos recámaras, pero no cumplió con los estándares de calidad. 'En un cuarto no le echaron cemento y al otro no le echaron arena', afirmó. La mala calidad del trabajo se hizo evidente con las lluvias, que causaron que el techo se deteriorara y se produjeran filtraciones.

Jonathan contrató a un albañil para que revisara el trabajo y determinara qué había pasado. El albañil confirmó que el trabajo había sido mal hecho y que se necesitaban reparaciones urgentes. Jonathan está descontento con la empresa y no quiere seguir trabajando con ellos.

La denuncia de Jonathan pone en duda la calidad del trabajo de la empresa Premezclados de Sabinas y su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos con sus clientes. Es importante que las empresas de construcción se comprometan a realizar trabajos de calidad y a cumplir con los estándares establecidos para evitar problemas como el que experimentó Jonathan.

El afectado aseguró que presentará la demanda ante las autoridades correspondientes para que la empresa responda por el mal trabajo que realizó, así también, llamó a las personas que tienen pensado contratar los servicios de esta empresa para construir su patrimonio la piensen dos veces.