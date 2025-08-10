Carlos Villarreal da la bienvenida a competidores del Coahuila 1000 Desert Rally 2025

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal recibió en Monclova a los participantes del Coahuila 1000 Desert Rally 2025, un rally de talla internacional promovido por el gobernador Manolo Jiménez como parte de las actividades de promoción turística de Coahuila. En la edición de este año participaron más de 350 competidores en las categorías competitiva y recreativa. El evento, realizado en coordinación con la Canaco Servytur Torreón, contó con la presencia de la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, y dejó una importante derrama económica para Monclova y la región, beneficiando a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Coahuila 1000 es reconocida como una de las carreras todoterreno más importantes de México, que incluye en su recorridos paisajes únicos que unen a distintas regiones del estado. Este año se celebró del 8 al 9 de agosto, con Torreón como sede de inicio y Monclova como la ciudad de cierre. Una cena de bienvenida para los pilotos y equipos participantes. Previo al inicio de la competencia, el jueves 7 de agosto se llevó a cabo el arranque oficial de la ruta Torreón–Parras.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que, "los más de 350 competidores que participaron en ambas rutas, recorrieron el estado más seguro del norte de México y uno de los tres más seguros a nivel nacional, lo que fortalece la carrera año con año. Los competidores vienen por premios, y hoy también saben que llegan a un destino final como Monclova que los recibe con orgullo y hospitalidad." subrayó el edil.

El alcalde detalló que los participantes de la categoría rally finalizaron su recorrido en Pozuelos de Arriba, mientras que los de la ruta turística concluyeron en Castaños. Resaltó además, que el evento fue posible gracias al trabajo coordinado entre gobiernos, iniciativa privada y ciudadanía, lo que impulsa el crecimiento económico de las ciudades sede.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, para impulsar actividades deportivas y turísticas que fortalezcan la economía y la identidad de Monclova.