Se quedan sin agua en Nadadores

NADADORES, COAH.- Integrantes de la mesa directiva del Agua Rodada se sienten ignorados por el alcalde Abraham Segundo González Ruíz, y es que hace semanas firmaron un reglamento con el objetivo de recuperar el vital líquido de los usos pero ha sido nula su respuesta para solucionar este problema.

Las familias del municipio exigen que les devuelvan 135 litros de agua por segundo todos los días de acuerdo al Decreto Presidencial, y no 56 litros cada 18 días.

En una reunión en kiosco municipal, Pedro Tenorio, Romeo Villasana y Florencio Valadez Rodríguez, de la mesa directiva, informaron a ciudadanos que sólo exigen el agua que el pueblo necesita, y que el municipio no tiene por qué estar comprando el agua, porque es lo que sobra en Nadadores, “tenemos 135 litros de agua por segundo”, informaron.

Alcalde Abraham González no ha hecho nada para recuperar el agua rodada que le pertenece a las familias del municipio.

Dijeron que actualmente al pueblo le llega 56 horas de agua cada 18 días, “cuando debe de ser todos los días. ¿Quién se está quedando con ella, es lo que queremos saber”, cuestionaron.

Al Gobernador le entregamos un oficio de manera personal, ese mismo día llegó CONAGUA, después ya no supimos que más pasó, ni el alcalde Abraham ha dicho nada, sólo se la pasa mencionando CONAGUA, pero no lo sacamos de ahí”.

Aclararon que el agua que no llega al pueblo para beneficiar árboles en los solares, plazas públicas y escuelas se queda con los pequeños propietarios, y ejidos, “sólo ellos se benefician sembrando sólo forraje para su propio negocio, pero no siembran granos, mientras el pueblo se está ‘muriendo’.

Otra nota: Se infarta en molino

Dijeron que el agua de Nadadores se desvía a las aguas sobrantes y la saca de San Buenaventura hace 20 años; “a la saca Zuazua le faltan 50 litros, quien tiene esa agua, desconozco todo eso, pero otros se están beneficiando”, señaló el tesorero.

Florencio Valadez, recordó que más de 25 familias de la colonia Benito Juárez se inundan cada que llueve porque los usos están tapados, “los trastes andan en el agua, el alcalde no quiere instalar compuertas. Si no nos apoya la autoridad nunca avanzaremos”, concluyó.