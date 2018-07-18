Unen esfuerzos a favor de Ramirito

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Ciudadanos se unieron en apoyo del pequeño Ramirito, quien padece leucemia, con una brigada de cortes de cabello, paseos en moto y boteo que les permitió reunir recursos para que el pequeño pueda seguir sus tratamientos y consultas médicas.

La brigada fue organizada por Lucía Vázquez, quien conoció por redes sociales la situación del pequeño y las dificultades que atraviesa la familia que se ha visto en la necesidad de recurrir a prestamistas para solventar los gastos que se les han presentado, sobre todo cuando se le detectó el padecimiento porque no tenía IMSS ni Seguro Popular.

El pequeño que padece leucemia necesita ayuda de la ciudadanía.

Se familiarizó con la situación porque hace varios años atravesó algo muy similar con su hermana que desafortunadamente falleció por una enfermedad y dejó a un pequeño de 2 años en la orfandad, además batallaron para pagar tratamientos y médicos, le conmovió tanto que decidieron apoyar a la familia del pequeño Ramirito.

Buscó la ayuda de amigos que de inmediato se sumaron a la brigada, a temprana hora realizaron boteos en la pulga de la colonia Bellavista así como en las calles y plaza de la colonia Borja, donde realizaron la brigada a la que se sumaron los propietarios de las barberías Garza y Abraham con cortes de cabello a cambio de algún donativo para el pequeño.

También se unieron a esta actividad algunos clubes de motociclistas como el Azteca, con paseos en moto a 10 pesos para ayuda de la familia de Ramirito y apoyar a su padre Ramiro Barrón a enfrentar los gastos por la leucemia que le fue detectada hace menos de un mes al pequeño.

Ciudadanos fronterenses se sumaron a esta actividad, colaborando en el boteo, cortándose el cabello o paseando en moto.