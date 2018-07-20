Zafarrancho en Abasolo

ABASOLO COAH.- Con pancartas en mano, los seis empleados que fueron despedidos en días pasados de manera injustificada se plantaron a las afueras de la Presidencia Municipal para exigir el pago de su terminación, acción que fue repelida por elementos de Fuerza Coahuila y Gatem quienes sometieron y encerraron al activista político Ramiro Reyes Rodríguez.

Fue a las nueve de la mañana cuando una comisión de ciudadanos encabezada por Derly Alvarado Jiménez sostuvieron una audiencia con la alcaldesa Herlinda García Treviño, siendo el motivo pedirle una explicación del porqué había despedido a seis personas.

“La señora no supo dar una explicación convincente en cuanto a los despidos, simplemente dijo que los dados de baja se van por que se van, porque eso se está haciendo por ordenes del Gobernador y eso es algo que definitivamente no creemos”.

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"Exijo mi terminación porque mis cuatro hijos tienen que comer", dijo una de las manifestantes.

Agregaron que poco fue lo que pudieron hablar con la primera autoridad porque la inoportuna y constante intervención de la secretaria de esta quien es su sobrina de nombre Juanita Lerma Flores lo impidió alegando que el tiempo de la audiencia se había terminado y que se salieran dándoles palmaditas en la espalda para que se fueran.

Al respecto el activista político Ramiro Reyes Rodríguez afirmó que el problema que vive el pueblo es tener una autoridad que no decide por si misma sino que “alguien la esta puchando y mal aconsejando” logrando con ello empeorar la situación porque esta cerrazón es de alguien mas pero el pueblo tiene la última palabra y es quien va a juzgar.

Aclaró que es el pueblo en general quien manifiesta repudio hacia la administración que lo único que pide es que los reinstalen o liquiden de lo contrario no se moverán de ahí.

Momentos de la detención de manifestante por Fuerza Coahuila.

SE PLANTAN EN LA PRESIDENCIA

Afuera los inconformes acompañados por sus familias esperaban la comisión quien al ver los resultados de la audiencia decidió plantarse en la explanada con pancartas de repudio hacia la alcaldesa sentenciando que no se moverían de ahí hasta que les pagaran su terminación.

“Queremos que salga y nos dé la cara así como anduvo casa por casa pidiendo el voto porque no se vale lo que están haciendo con nosotros de corrernos sin explicación alguna dejando sin comer a nuestros hijos” gritaban.

El tumulto se fue haciendo mayor, había gente en la explanada, en la plaza principal del pueblo y hasta en el kiosco esperando una respuesta pero no la hubo.

Fue a las doce del mediodía cuando el apoderado jurídico Héctor Celaya y Jorge González se presentaron en la presidencia y una hora después mandaron llamar a los seis despedidos pero solo para decirles que no había nada para ellos y que se esperaran hasta el martes pero que se fueran de la explanada porque daba mal aspecto además de que las funciones dentro de la presidencia tenían que seguir.

Eso enardeció mas los ánimos de los presentes quienes sentenciaron que ahí se iban a quedar, fue entonces cuando decidieron ponerle candado a la puerta principal, acto que fue impedido por elementos de Fuerza Coahuila y preventivos quienes sometieron a Ramiro Reyes Rodríguez cuando intentaba poner la cadena, este fue llevado a las celdas con la amenaza de ser trasladado a la Fiscalía con sede en Monclova.

La violencia estuvo a punto de desatarse por lo que fue necesaria la intervención de las corporaciones policiacas presentes quienes controlaron la situación.

La gente se enardeció al ver que detenían al líder de la manifestación.

“ME DIERON DE BAJA POR CUESTIONES POLÍTICAS”

“En este pueblo no hay libertad de votar por quien yo quiera, el espionaje esta en grande, no se puede hablar de nada porque de inmediato los chismes llegan a oídos de la alcaldesa y eso está muy mal porque nos gobierna un cacique que impone su ley ya estamos cansados de tanta tiranía y queremos paz” dijo quien se desempeñara como la encargada del agua en Congregación Rodríguez, Viviana Gómez Maldonado.

Dijo que ella llegó a trabajar para el Municipio con miras a ayudar a su esposo Pedro Germán Puente Bernal con quien procreó cuatro hijos y es necesario darles una buena vida.

Aclaró que ella no quiere que la reinstalen porque sabe que de aceptar tendría que soportar el hostigamiento de los allegados a la alcaldesa y eso es lo que menos quiere pero sí que peleará por una justa terminación, porque sus hijos comen todos los días.

Comentó que más lamentable es que las autoridades dicen estar resguardadas por las leyes del municipio que les da derecho a despedir a quienes quieran y cuando quieran.

Solo exijo que la alcaldesa de la cara, “que salga de la presidencia y nos diga cuando nos va a pagar porque ella fue la interesada en echarnos por lo tanto debe liquidarnos de inmediato”.