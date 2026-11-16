Aunque el 105 Batallón de Infantería mantiene abierto su proceso de reclutamiento, la incorporación de nuevos elementos es limitada debido a los filtros de selección que deben superar los aspirantes.

El teniente coronel de Infantería Marcelo Baltazar explicó que entre los principales requisitos se encuentran contar con buena salud, cumplir con una estatura mínima de 1.65 metros y tener el peso correspondiente.

También se revisa que los interesados no tengan tatuajes visibles que excedan las dimensiones permitidas, establecidas en 10 por 10 centímetros, además de someterse a evaluaciones médicas y psicológicas.

El mando militar señaló que sí existe respuesta por parte de los jóvenes interesados en ingresar a las filas del Ejército Mexicano; sin embargo, algunos no logran avanzar debido a que no cumplen con todos los requisitos o no aprueban las evaluaciones.

Proceso de reclutamiento permanente

Indicó que el reclutamiento es permanente y que durante el transcurso del año se han incorporado nuevos elementos, aunque también se registran bajas, por lo que las necesidades de personal cambian constantemente.

Necesidades de personal en el batallón

Baltazar estimó que el batallón requiere alrededor de 30 elementos para cubrir las necesidades de la región Centro, aunque aclaró que no se trata de una cifra fija, ya que depende del movimiento de ingresos y salidas de personal.

Por ello, el proceso de reclutamiento continúa abierto para quienes estén interesados en incorporarse y cumplan con las condiciones establecidas.