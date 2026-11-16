En un ambiente de tranquilidad y sin novedades relevantes, transcurre el Buen Fin en Monclova, donde cientos de ciudadanos continúan recorriendo las zonas comerciales para aprovechar las promociones y descuentos de esta temporada.

La Dirección de Seguridad Pública despliega más de 100 elementos en Monclova.

Como parte del operativo de seguridad, la Dirección de Seguridad Pública mantiene desplegados más de 100 elementos en distintos puntos de la ciudad, principalmente en plazas comerciales, bancos y sectores de mayor afluencia de personas.

Los elementos realizan recorridos de vigilancia y acciones de proximidad social para brindar atención a los consumidores, prevenir situaciones de riesgo y mantener presencia policial durante las jornadas de compras.

Los ciudadanos disfrutan de descuentos en un ambiente seguro durante el Buen Fin.

La estrategia busca que las familias puedan acudir a los establecimientos, realizar sus compras y retirar dinero con mayor confianza, además de contar con apoyo inmediato en caso de necesitarlo.

La corporación exhortó a la ciudadanía a acercarse a cualquier elemento policial si requiere orientación o asistencia, al reiterar que el objetivo del operativo es mantener condiciones de seguridad durante el desarrollo del Buen Fin.

La vigilancia se intensifica en plazas comerciales y bancos de Monclova.

Mientras las promociones continúan atrayendo compradores, la vigilancia se mantiene activa en los principales puntos comerciales de Monclova.