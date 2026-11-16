SALTILLO, COAHUILA.- El desarrollo de "El Buen Fin" en Coahuila transcurre con saldo blanco gracias al despliegue operativo coordinado entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Rodríguez.

Bajo la estrategia de seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas, alrededor de 10 mil elementos de la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, fuerzas federales y corporaciones municipales participaron en la vigilancia de la jornada comercial.

Acciones de la autoridad

El operativo contó con el respaldo tecnológico del Sistema Estatal de Videovigilancia operado desde el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), lo que permitió monitorear en tiempo real las zonas de mayor afluencia económica.

De manera paralela, las corporaciones reforzaron los filtros de seguridad carreteros y los patrullajes en brechas y caminos rurales para prevenir incidentes delictivos.

"En las zonas urbanas, la fuerza estatal junto a los municipios supervisaron centros comerciales, comercios, así como sucursales bancarias, dotando de seguridad tanto a empresarios, trabajadores y sin duda a la población", destacó Gutiérrez Rodríguez.