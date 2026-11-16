MONCLOVA, COAHUILA.- Con una inversión superior a los 11.5 millones de pesos, en conjunto con el Gobierno del Estado, el alcalde Carlos Villarreal ejecutó una gira de trabajo del 9 al 15 de noviembre que incluyó el arranque de cuatro obras, la entrega de tres proyectos y la supervisión de cuatro más en distintos sectores de Monclova.

Las acciones, enmarcadas en el plan municipal "Prendamos Monclova", con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, están enfocadas en fortalecer la infraestructura urbana, deportiva, de movilidad y servicios básicos.

Acciones de la autoridad

Entre los inicios de obra destacan el recarpeteo de la calle Altamirano y la rehabilitación de las canchas deportivas en las colonias Colinas de Santiago, Mezquital del Valle y Miravalle V. Asimismo, el edil entregó formalmente la rehabilitación del campo del CEDIF Norte, el recarpeteo de la calle Itzcóatl y la cancha de la colonia Primero de Mayo.

Como parte del seguimiento técnico, Villarreal supervisó los avances y la calidad del recarpeteo en las calles El Oro y Cerro de la Gloria (colonia Colinas de Santiago), así como en Juventino Rosas (colonia Primero de Mayo), además de la construcción de la red de agua potable en la colonia Ampliación Lucrecia Solano.

Impacto en la comunidad

"Seguimos trabajando en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez para impulsar obras que mejoren nuestras colonias, fortalezcan los espacios públicos y eleven la calidad de vida de las familias monclovenses", declaró el presidente municipal.