Lanzan rifa anual para apoyar a 130

Para recaudar fondos y mantener el respaldo constante a 130 pacientes oncológicos en sus tratamientos, la Asociación Por una Vida Digna contra el Cáncer realizará su tradicional rifa económica anual el próximo 31 de diciembre, informó su presidenta, Lourdes Ramírez Leal.

La dirigente explicó que el sorteo se llevará a cabo en combinación con la Lotería Nacional. Cada boleto tiene un costo de 150 pesos e incluye dos oportunidades para ganar, ofreciendo un primer premio de 500 pesos y un segundo premio de 250 pesos.

Detalles confirmados

Ramírez Leal detalló que esta iniciativa surgió a raíz de la pandemia como una alternativa necesaria para obtener recursos y subsidiar los gastos operativos del organismo, así como la adquisición de insumos médicos y de apoyo para los beneficiarios.

Entre los artículos que se entregan de manera permanente a los pacientes destacan prótesis, brasieres oncológicos, guantes y pelucas. Asimismo, lo recaudado permite cubrir los servicios básicos del local donde operan, tales como renta, energía eléctrica y agua potable.

Invitación a la comunidad

Finalmente, la presidenta extendió la invitación a la ciudadanía en general para sumarse a esta causa mediante la adquisición de boletos y contribuir al sostenimiento de las terapias y apoyos que brinda la agrupación en la región.