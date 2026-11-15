Sindicato prioriza recuperación de 20 plazas laborales

La recuperación de 20 plazas laborales, los aumentos salariales y el fortalecimiento de los apoyos educativos para los hijos de los trabajadores serán algunas de las prioridades del Sindicato al Servicio del Municipio durante la próxima revisión del contrato colectivo de trabajo.

Jesús Rivera Quintero, dirigente de la organización sindical, informó que ya comenzó la integración de las comisiones que participarán en las negociaciones, con dos trabajadores en la comisión revisora y cinco más en el comité de huelga.

Explicó que apenas iniciarán los trabajos para analizar las cláusulas del contrato colectivo y revisar el tabulador salarial, a fin de establecer el porcentaje de incremento que solicitarán. Por el momento, todavía no existe una cifra definida, pues deberá acordarse con los integrantes de la comisión.

Actualmente, el sindicato cuenta con 280 trabajadores activos, aunque su membresía es de 300. Por ello, uno de los objetivos será recuperar las 20 plazas que hacen falta.

Rivera Quintero señaló que buscarán principalmente mejoras en los aspectos económicos que benefician directamente a los trabajadores, entre ellos más días de vacaciones, incremento en el aguinaldo, aumento de las becas escolares y mejores vales de despensa.

El dirigente sindical destacó que hasta ahora han mantenido una buena relación laboral con la administración municipal y que algunos de los apoyos solicitados por la organización han sido otorgados.

Añadió que las propuestas se definirán conforme avance el análisis del contrato colectivo y las reuniones de la comisión revisora.