Ampliarán rutas de recolección de basura

El servicio de recolección de desechos se ampliará a ocho colonias más de los sectores sur y oriente de Monclova, como parte del programa estatal En Equipo Le Entramos, informó Reginaldo Rodríguez Campos, director de Servicios Primarios.

El funcionario explicó que actualmente se realiza una ruta piloto para establecer los recorridos, conocer las necesidades de cada sector y definir la logística necesaria para incorporar las nuevas colonias al servicio.

Señaló que esta etapa permitirá organizar los trayectos y garantizar que las unidades puedan cubrir adecuadamente las zonas que serán beneficiadas con la ampliación.

Rodríguez Campos destacó que durante 2026 el servicio de recolección de desechos se ha mantenido estable, luego de los trabajos realizados el año pasado para retirar cientos de toneladas de residuos acumulados en distintos puntos de la ciudad.

Estas acciones se llevaron a cabo mediante el programa Monclova Limpio y con Valor, que permitió atender sectores con acumulación de desechos y mejorar las condiciones de limpieza.

Con la incorporación de las ocho colonias, el Municipio busca extender la cobertura del servicio y atender las necesidades de más familias de Monclova.