Harán en Monclova búsqueda en campo

Con el objetivo de localizar a personas no localizadas en la Región Centro, la Asociación Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos realizará su primera jornada de búsqueda en campo en este municipio del 17 al 20 de noviembre.

Nancy Elizabet Ramón Hernández, dirigente del colectivo, informó que los trabajos se dividirán en dos etapas: la primera fase se llevará a cabo los días 17 y 18, mientras que la segunda continuará el 19 y 20 del presente mes.

Puntos de rastreo definidos

Los puntos de rastreo fueron definidos a partir de reportes anónimos y llamadas de ciudadanos que aportaron información sobre posibles zonas de interés. Entre las áreas trazadas destacan los alrededores del panteón de Estancias, el ejido El Oro, la zona posterior al Ecoparque, así como sectores cercanos al bulevar Carlos Salinas de Gortari y Estancias Buena. Asimismo, analizan extender el operativo hacia un punto ubicado en el municipio de Castaños.

Participación de autoridades y protocolos

En las labores participarán elementos de la Fiscalía, personal del Centro Regional de Identificación Humana (CRI) y de la Comisión de Búsqueda. Por protocolo operativo, durante esta etapa inicial únicamente tres integrantes del colectivo podrán acompañar a las autoridades en el terreno.

"Cuando es la primera fase, nada más podemos andar tres personas del colectivo apoyando a los que vienen del CRI. Ya cuando empieces a encontrar, que ya hayamos tenido positivos, empiezan a subir las fases y empieza a subir el número de personas", explicó Ramón Hernández.

Solicitud de apoyo a la comunidad

Ante la imposibilidad de integrar a más voluntarios en el campo por el momento, la dirigente pidió paciencia a las familias y a la ciudadanía interesada en sumarse, solicitando en su lugar el respaldo mediante la donación de insumos y herramientas de trabajo.

Los artículos requeridos son palas, cribas, rastrillos, sombreros de tela, rodilleras, bolsas negras, guantes de látex, cubrebocas, agua y suero hidratante.

Quienes deseen realizar aportaciones en especie pueden comunicarse directamente con Nancy Elizabet Ramón Hernández al teléfono 866 107 6244, o con la señora Rocío al número 866 136 2396. Finalmente, la representante aseguró que mantendrán informados a los medios de comunicación sobre los avances y resultados que arroje la jornada.