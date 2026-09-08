Suman 22 suicidios en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- Un total de 22 suicidios se han registrado en lo que va del año en municipios de la Región Centro, cifra que incrementó recientemente tras el fallecimiento de un menor de 11 años en Ciudad Frontera, informó Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la dependencia, hasta agosto se tenían contabilizados 21 casos, de los cuales seis correspondían a mujeres y 15 a hombres. Con el caso más reciente ocurrido en Frontera, el acumulado ascenció a 22.

Distribución de Suicidios por Municipio

Monclova concentra la mayor cantidad de casos, con 11 suicidios, seguido de Nadadores con tres; Castaños y Frontera con dos cada uno; San Buenaventura con dos y Escobedo con uno.

Por grupos de edad, los casos registrados hasta agosto se distribuyeron de la siguiente manera: dos entre los 15 y 19 años, siete de 20 a 29, dos de 30 a 39, cinco de 40 a 49, cuatro de 50 a 59 y uno de 70 a 79 años.

Atención y Prevención de Conductas Suicidas

Aguilar Arocha destacó además que la atención preventiva continúa siendo fundamental, al señalar que 61 pacientes han sido atendidos en hospitales por conducta suicida, mientras que existen otros reportes de personas que solicitan ayuda a través del 911 o de las redes de apoyo, sin que necesariamente se trate de intentos de suicidio.

Explicó que estas llamadas quedan registradas en el sistema de emergencias y posteriormente las personas son canalizadas a las instancias correspondientes para recibir apoyo psicológico y atención especializada.

El funcionario señaló que entre las principales situaciones relacionadas con las conductas suicidas se encuentran los conflictos derivados de relaciones sentimentales y los problemas económicos, por lo que insistió en la importancia de pedir ayuda antes de que una situación de crisis pueda llegar a una consecuencia fatal.

La Secretaría de Salud mantiene disponibles mecanismos de atención como Línea de la Vida y el 911, donde las personas pueden solicitar apoyo y ser canalizadas a los servicios correspondientes.

Ante cualquier señal de crisis emocional o riesgo de autolesión, las autoridades exhortan a no dejar sola a la persona y solicitar ayuda profesional de manera inmediata.