Contribuyentes participan en rifa de viajes a Mazatlán

Los contribuyentes que han cumplido con el pago del predial desde enero participarán en una rifa de viajes a Mazatlán, que se realiza durante septiembre, informó Amador Garza, director de Ingresos.

El funcionario señaló que, en la reciente Junta de Cabildo, se ratificó el apoyo para condonar recargos correspondientes a los últimos cinco años, además de ofrecer facilidades de pago hasta noviembre.

Explicó que, como parte de los beneficios para los contribuyentes, al cierre de cada trimestre se realiza una rifa. En esta ocasión, se contemplan viajes a Mazatlán, cuya cantidad se definirá de acuerdo con el presupuesto previsto.

Garza detalló que podrán participar quienes hayan cumplido con sus pagos desde enero. Los contribuyentes que pagaron en enero tendrán tres oportunidades de participar, mientras que quienes lo hicieron en febrero contarán con dos.

El director de Ingresos destacó la respuesta de la ciudadanía y señaló que, aunque este mes la recaudación quedó alrededor de 100 mil pesos por debajo de la del año pasado, se registró un mayor número de predios pagados.

Consideró que este comportamiento refleja la confianza de la ciudadanía en el trabajo del alcalde Carlos Villarreal y su equipo, así como en la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Añadió que los recursos recaudados como ingresos propios forman parte de los presupuestos destinados a las acciones y entregas que realiza la Administración Municipal.