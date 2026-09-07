Protestan en Leona Vicario por cobro de cuotas escolares y maltrato

Madres de familia de la escuela primaria Leona Vicario, ubicada en la colonia José de las Fuentes, realizaron una manifestación pacífica en contra del director Roberto Gómez, a quien señalan por falta de rendición de cuentas, problemas con la instalación de minisplit y presunto maltrato.

Las madres de familia señalaron que los alumnos que ahora cursan quinto grado no cuentan con minisplit en sus salones, pese a que, según su versión, había recursos para realizar la instalación. "Ahora que pasaron los niños a quinto no hay minisplit. No lo quisieron poner; que lo iban a poner en la biblioteca y lo puso en Dirección", señalaron las inconformes.

También acusaron al director de no presentar cuentas claras sobre las cuotas escolares y los recursos recibidos mediante el programa La Escuela es Nuestra. "No nos da cuentas claras, apoyo de La Escuela es Nuestra tampoco nos dio rendición de cuentas", manifestaron.

Las madres aseguraron además que existen recursos disponibles para adquirir un equipo y que, pese a ello, el director no ha autorizado la compra. "Hay para comprar en caja uno y tampoco lo quiere comprar", expresaron.

Otro de los reclamos está relacionado con el cobro de cuotas escolares. Las madres señalaron que se les exige cubrir una aportación de 300 pesos, pese a que, de acuerdo con su versión, se trata de una cuota voluntaria. "A fuerzas quiere que paguemos las cuotas que no son obligatorias, son voluntarias de 300 pesos. Quiere que lo paguemos; si no, no nos pone el aire", acusaron.

Las inconformes aseguraron que el conflicto se ha prolongado durante dos años y señalaron que Roberto Gómez lleva entre seis y siete años como director de la escuela. "Vengo batallando desde hace dos años. Tiene el director de seis a siete años ahí, no ha hecho ningún cambio en la escuela", señalaron.

Las madres también expresaron su rechazo a la permanencia del director al frente del plantel. "Ya no lo queremos", afirmaron. Además, acusaron al director de haber maltratado a maestras y madres de familia, como parte de los señalamientos que motivaron la manifestación.

Las inconformes reiteraron que la protesta fue pacífica y advirtieron que, si sus demandas no son atendidas, buscarán otras vías para expresar su inconformidad. "Es una manifestación pacífica; si no se nos hace caso, tomaremos medidas", señalaron.

Las madres de familia informaron que llevarán un oficio a la escuela El Socorro para dar seguimiento a sus inconformidades.