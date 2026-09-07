Carlos Villarreal arranca recarpeteo en la calle Mariano Escobedo: Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez arrancó los trabajos de recarpeteo de la calle Mariano Escobedo, entre Villa Florida y el Libramiento Carlos Salinas, una obra esperada por vecinos de distintas colonias del sur de Monclova.

La obra contempla una inversión de más de 3.5 millones de pesos y una longitud superior a 850 metros lineales, desde Praderas hasta Loma Linda, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de movilidad de las familias de este sector.

A través del Plan de Inversión Prendamos Monclova, el alcalde continúa llevando obras a las diferentes colonias de la ciudad para atender necesidades de infraestructura y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias.

La rehabilitación de esta vialidad era una obra esperada por los vecinos del sector, quienes contarán con mejores condiciones de circulación una vez concluidos los trabajos.

La obra forma parte de las acciones de infraestructura que impulsa la Administración Municipal, en coordinación con el Gobierno de Coahuila, como parte de las obras sociales del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Con estos trabajos se busca fortalecer la infraestructura urbana del sector y mejorar las condiciones de movilidad para las familias que utilizan diariamente esta vialidad.