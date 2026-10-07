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Coahuila

Reabre el Nacional Monte de Piedad tras más de un año de huelga

Este miércoles se restableció el servicio al público y muchos ciudadanos acudieron para conocer la situación de sus empeños.

Por Gerardo Martínez - 07 octubre, 2026 - 09:20 a.m.
Decenas de ciudadanos acudieron desde temprano al Nacional Monte de Piedad tras la reapertura del servicio.
Decenas de ciudadanos acudieron desde temprano al Nacional Monte de Piedad tras la reapertura del servicio.
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      Tras poco más de un año de permanecer cerrado por la huelga de sus trabajadores, el Nacional Monte de Piedad reabrió sus puertas este miércoles y retomó el servicio para la ciudadanía.

      Reapertura del Nacional Monte de Piedad

      Desde temprana hora, decenas de ciudadanos acudieron para conocer la situación de sus empeños. Algunos llegaron para reclamar sus prendas, mientras que otros acudieron únicamente a solicitar información.

      Situación de los Empeños

      Durante el periodo en que permaneció suspendido el servicio, algunos usuarios continuaron cubriendo pagos relacionados con sus empeños y ahora acudieron para conocer la situación de sus contratos y las condiciones para recuperar sus prendas.

      La reapertura se concretó luego de que el pasado 30 de septiembre la empresa y la parte sindical alcanzaron un acuerdo, con lo que se reanudaron las labores. De acuerdo con lo establecido, este miércoles 7 de septiembre se restableció nuevamente el servicio para la ciudadanía.

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