Claudia Sheinbaum entrega 60 viviendas en Monclova: programa federal

La Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo realizó la entrega de 60 viviendas del desarrollo habitacional en Colinas de Santiago que forman parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, durante su visita a Monclova como parte de la gira que realizó este fin de semana en Coahuila.

La mandataria inició su gira en Monclova, luego de que el pasado viernes estuvo presente en un evento con familiares de los mineros de Pasta de Concho.

En Monclova se realizó la entrega de las primeras 60 viviendas de 88 que conforman este complejo habitacional, mismas que ya fueron asignadas y se entregarán en los próximos días.

El evento estuvo encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Director Nacional del Infonavit Octavio Romero Oropeza, y se tuvo la presencia de beneficiarios.

Durante su mensaje la mandataria explicó que el programa de Vivienda para el Bienestar contempla la participación de tres instituciones encargadas para facilitar el acceso a un patrimonio a las familias mexicanas, el Infonavit, Fovissste, y la Comisión Nacional de Vivienda, que atiende a personas que no cuentan con seguridad social.

Informó que el programa de Vivienda para el Bienestar es el programa de vivienda más ambicioso de la historia de México, en el que se busca la construcción de un millón 800 mil viviendas durante el sexenio.

Con este programa se busca atender el rezago que existe en materia de vivienda y sobre todo brindar una oportunidad para obtener su patrimonio a quienes menos tienen, dando mayores facilidades para adquirir una casa.

La Presidenta de la República informó que además se realizaron modificaciones a la Ley del Infonavit para eliminar o reducir créditos que se volvieron impagables para muchos trabajadores.

Con esta medida se ha beneficiado a más de 5 millones de familias afiliadas al Infonavit, así como a cerca de 400 mil acreditados del Fovissste.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, indicó que para Coahuila la meta de construcción de vivienda durante el sexenio se incrementó de 19 mil a 65 mil casas.

Actualmente desarrollan 10 proyectos que contemplan 9 mil 600 viviendas, mientras que otras 26 mil se encuentran proyectadas para edificarse próximamente, con el objetivo de alcanzar este mismo año 35 mil 600 viviendas en la entidad.

En su intervención, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado para impulsar programas que permitan mejorar la calidad de vida de las familias.