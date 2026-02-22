Claudia Sheinbaum impulsa proyectos estratégicos en Coahuila: Gas Coahuila

Monclova, Coah.- Durante la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su disposición de trabajar en equipo con el Gobierno de México para impulsar grandes proyectos estratégicos, entre ellos el Gas Coahuila.

El mandatario estatal subrayó que la entidad cuenta con la experiencia y las condiciones técnicas para desarrollar este proyecto bajo criterios de sustentabilidad, priorizando el cuidado del medio ambiente y del agua.

"Aquí conocemos de tecnologías sustentables para proteger el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Queremos que el Gas Coahuila detone y fortalezca la economía de la región Centro y la Región Carbonífera", expresó.

Jiménez Salinas señaló que, si el Gobierno Federal decide iniciar la fase de exploración, Coahuila está listo. Destacó además que este modelo ha demostrado ser exitoso en Texas, por lo que en la entidad existen condiciones favorables para replicar esos resultados.

"Este proyecto ya avanzó mucho y el beneficio será mayor para la gente: más calidad de vida, más desarrollo y más empleos. Estamos listos para darle pa' delante con el Gas Coahuila", puntualizó.