Abraham González garantiza espacios en escuelas para el ciclo escolar

La Subdirección de Servicios Educativos en la región garantizará que todos los niños tengan un espacio en las escuelas para el próximo ciclo escolar, mientras comienzan los ajustes para la asignación de planteles de acuerdo con la demanda.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la región, señaló que uno de los principales retos será atender los casos de alumnos que quedaron asignados a planteles alejados de sus domicilios. "De eso nos encargamos, para eso está Servicios Educativos y garantizar la educación para todos", afirmó.

Explicó que con el regreso de los directivos a las escuelas comenzará la revisión de las condiciones de los planteles y de las situaciones que pudieran afectar el inicio del ciclo escolar. Precisó que los docentes se reincorporarán el próximo 24 de agosto para iniciar los trabajos de preparación de las escuelas, con miras al arranque del ciclo escolar el día 31.

Entre las labores previas al regreso a clases se encuentra la limpieza de los planteles, particularmente por la maleza que creció debido a las lluvias registradas durante las últimas semanas. González indicó que también se realizarán trabajos de fumigación para prevenir la presencia de arañas, alacranes y otros animales o insectos que pudieran representar un riesgo para la comunidad escolar.

Respecto a las afectaciones registradas al cierre del ciclo anterior, principalmente por las tormentas, señaló que los problemas eléctricos detectados en algunos planteles ya fueron corregidos. El funcionario destacó además la disposición de los alcaldes de los ocho municipios que corresponden a la región para colaborar con las autoridades educativas. "Siempre han estado a la mejor disposición y son grandes aliados de la educación", expresó.