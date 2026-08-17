Yura Harness contrata 315 empleados en Monclova

La empresa Yura Harness se encuentra en la etapa final de instalación de equipo previo a su entrega oficial y ya cuenta con 315 trabajadores contratados, mientras prepara una segunda fase de contratación por otros 300 empleos.

Reginaldo Calderón, director de Pro Monclova, informó que durante la semana pasada realizaron una visita a las instalaciones de la empresa, donde constataron los avances en la construcción y equipamiento. "Llevan alrededor ahorita de 315 trabajadores ya contratados y estaban en la última fase de la construcción del equipo", señaló.

Explicó que la empresa deberá concluir la instalación y realizar pruebas de los equipos antes de comenzar nuevamente con las contrataciones. La primera fase contemplaba 300 trabajadores, mientras que la segunda será de otros 300, una vez que los equipos estén instalados y hayan concluido las pruebas correspondientes.

Calderón indicó que personal proveniente del exterior participa en las pruebas de los equipos, como parte del proceso previo al inicio de la siguiente etapa de contratación.

El director de Pro Monclova señaló que se busca que las nuevas empresas, tanto coreanas como locales, conozcan las acciones que realizan el gobierno estatal y el ayuntamiento en materia de seguridad. Explicó que representantes de empresas como Golden Dragon, Dual, Doosung y Yura han sido invitados a eventos para conocer las inversiones y acciones que se desarrollan en la ciudad y el estado.

Calderón agregó que, conforme las empresas se establecen, también comienza la llegada de familias de sus directivos y trabajadores, principalmente provenientes de Corea. Dijo que ya se mantienen pláticas con escuelas y colegios para facilitar su incorporación, mientras se busca que las familias que llegan de otros países se sientan acogidas por la comunidad. Aunque no cuenta con una cifra exacta de las familias que han llegado, señaló que ya se tiene conocimiento de directivos de algunas empresas que han arribado acompañados de sus familias y que actualmente buscan colegios y viviendas.