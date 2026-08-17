Centro de Bienestar Animal aplica eutanasia a cachorra enferma

El Centro de Bienestar Animal de Monclova aplicó la eutanasia humanitaria a Luz, una cachorra de raza mixta de aproximadamente dos años, debido al grave deterioro de su estado de salud.

Con ella suman dos perros muertos de los 53 rescatados de la Fundación Frichem, informó Aniela Flores, directora del Centro de Bienestar Animal.

La funcionaria explicó que Luz presentó un cuadro clínico complicado, con niveles de glucosa muy bajos y una hemorragia interna. Ante esta situación, cuatro médicos coincidieron en que la eutanasia era la alternativa más humana para evitarle mayor sufrimiento: dos especialistas del Centro de Bienestar Animal y dos médicos que acudieron en apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. "Ella ya estaba postrada, ya no se levantaba, ya no comía, ya no defecaba", explicó Flores.

Detalló que durante los dos primeros días que permaneció en el Centro de Bienestar Animal, la condición de la cachorra empeoró, por lo que se tomó la decisión de practicarle la eutanasia. Luz era una perrita de talla mediana, color beige o miel. Debido a su estado de nutrición, explicó Flores, era difícil determinar su edad con precisión, aunque estimó que tenía alrededor de dos años. La directora señaló que ninguno de los perros rescatados que ha observado hasta ahora tiene una raza definida, por lo que son considerados de raza mixta.

Flores informó que continúan los trabajos de atención y seguimiento médico de los perros rescatados. El viernes 14 de agosto se realizaron estudios de laboratorio, entre ellos biometría hemática, química sanguínea y coproparasitoscópico, con el objetivo de conocer con mayor precisión el estado de salud de los animales y determinar las necesidades de atención de cada uno.

Actualmente, ocho perros cuentan con expediente médico y seguimiento individual, respaldado con documentación y evidencia fotográfica de su evolución. Entre los casos atendidos se encuentra Nala, una perrita que fue sometida a cirugía luego de detectarse una infección en la matriz. Inicialmente se había considerado que podía estar gestante, pero la intervención confirmó que no lo estaba. Flores explicó que la infección fue detectada de manera oportuna y que Nala presenta una recuperación favorable.

También se da seguimiento a una perrita con una fractura antigua en una de sus patas delanteras, lesión que nunca recibió atención y que ya soldó de manera irregular. La directora agregó que, en un segundo grupo de perros que ingresó al Centro de Bienestar Animal, se recibió una perrita con características de pitbull, cuyo estado también fue evaluado mediante radiografías y un chequeo inicial. "El Centro de Bienestar Animal está haciendo su parte. Seguiremos trabajando por ellos, procurando en todo momento su bienestar, atención y recuperación", señaló.