Monclova invierte más de 63 millones en seguridad

El Ayuntamiento de Monclova ha destinado más de 63 millones de pesos a seguridad, principalmente en tecnología, cámaras, botones de pánico, Puntos Violeta y acciones para fortalecer la corporación municipal, destacó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Durante el evento de entrega del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la región Centro-Desierto, el edil señaló que la inversión representa más del doble de los recursos destinados a este rubro al inicio de la administración.

Villarreal Pérez indicó que uno de los objetivos es avanzar hacia la meta de contar con 1.8 policías por cada mil habitantes, mediante el fortalecimiento de la corporación y la homologación salarial.

Explicó que al inicio de la administración cada elemento policial percibía 12 mil 500 pesos, mientras que actualmente recibe 15 mil pesos. Agregó que, aproximadamente a mediados del próximo año, se prevé alcanzar una percepción de 16 mil 500 pesos netos mediante la homologación salarial.

El alcalde señaló que el incremento salarial ha representado hasta el momento más de 20 millones de pesos de inversión presupuestal, sin sacrificar recursos destinados a infraestructura, programas sociales y otros rubros.

"Lo que no tiene precio es la seguridad de nuestras familias y es ahí donde le tenemos que invertir", expresó.

Como parte del fortalecimiento de la seguridad, informó que el municipio también ha invertido en más de 600 cámaras, además de botones de pánico, Puntos Violeta y sistemas de comunicación mediante grupos vecinales y de WhatsApp.

El edil destacó que estas acciones representan una estrategia municipal propia en materia de seguridad, con la intención de complementar el trabajo realizado por el gobierno estatal.

"Son números, son realidades", afirmó al señalar que la administración municipal busca generar resultados mediante acciones concretas y no dejar toda la responsabilidad de la seguridad en el Estado.

Villarreal Pérez destacó además la entrega del Centro Integral de Seguridad para la región Centro-Desierto, el cual contempla acciones de inteligencia, proximidad y prevención.