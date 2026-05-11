Abraham Segundo González espera notificación de la SEP sobre calendario escolar

Autoridades educativas en la Región Centro se mantienen a la espera de una notificación oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) respecto a posibles cambios en el calendario escolar, y aseguraron que, de existir modificaciones, se acatarán conforme a lo establecido.

El subdirector de Servicios Educativos en la región, Abraham Segundo González, informó que hasta el momento no se ha recibido un comunicado formal, por lo que cualquier información que circula se mantiene únicamente como versiones no confirmadas.

Señaló que, aunque han surgido comentarios sobre que algunas instituciones privadas podrían mantener su calendario sin cambios, en el sistema público aún no hay definiciones, ya que las autoridades correspondientes continúan en proceso de análisis y acuerdos sobre la culminación del ciclo escolar.

González explicó que una eventual modificación podría generar ajustes administrativos, principalmente en la organización de graduaciones, actividades escolares y planificación del personal docente, debido a que todo se programa con anticipación.

No obstante, destacó que el sector educativo está preparado para adaptarse a cualquier disposición oficial. "Siempre buscamos estrategias para salir adelante, pero al final nos tenemos que ajustar a lo que se determine", expresó.

Finalmente, reiteró que una vez que se emita la indicación oficial, esta será comunicada de manera oportuna a las escuelas y a la comunidad educativa en general.