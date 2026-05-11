Incendio daña sabinos milenarios en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAHUILA.- La quema provocada de un sabino milenario en las márgenes del río Sabinas encendió nuevamente la alarma entre ambientalistas y autoridades, luego de que el incendio fuera denunciado públicamente a través de redes sociales por el ciudadano Mike Carmona, quien exhibió las graves afectaciones causadas al histórico árbol, considerado parte esencial del ecosistema ribereño de la Región Carbonífera.

El director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, José Antonio Dávila Paulín, lamentó que este tipo de hechos continúe registrándose de manera recurrente en el río Sabinas, donde personas realizan fogatas en el interior de los troncos huecos de los sabinos, provocando daños irreversibles en árboles que tardaron décadas, e incluso siglos, en desarrollarse. Señaló que aunque el fuego sea sofocado por bomberos, las secuelas permanecen y condenan lentamente al ejemplar a una muerte prematura.

Explicó que el daño no solo afecta la estructura física del árbol, sino también su capacidad de sobrevivencia. Indicó que el tejido vivo del sabino se localiza debajo de la corteza y, cuando el fuego consume la parte interna, el árbol pierde estabilidad y resistencia natural. Comparó la afectación con "quitarle el sistema óseo a una persona", ya que el ejemplar puede desplomarse ante fuertes vientos, crecientes o el desgaste natural del tiempo. Añadió que muchos de estos incendios ocurren en áreas recreativas o apartadas, donde personas en situación de calle o visitantes irresponsables encienden fogatas sin dimensionar el daño ecológico que provocan.

De acuerdo con datos expuestos por la CONANP en la Región Carbonífera, en los últimos años se han documentado múltiples afectaciones a sabinos en el cauce del río Sabinas, principalmente por incendios intencionales o fogatas mal apagadas. Ambientalistas locales advierten que la problemática se ha agravado tras la inundación de 2010, debido a la pérdida de masas arboladas y la escasa regeneración natural del bosque de galería. Actualmente, varios sabinos históricos presentan cavidades quemadas y daños estructurales que comprometen su permanencia.

Legalmente, provocar incendios en áreas naturales puede constituir un delito ambiental. El Código Penal Federal establece sanciones de hasta nueve años de prisión y multas económicas contra quien dañe, destruya o afecte ecosistemas forestales y vegetación protegida. Además, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prohíbe actividades que deterioren especies arbóreas en zonas naturales, mientras que autoridades ambientales pueden iniciar procedimientos administrativos y penales cuando existan evidencias de daño ecológico deliberado.

José Antonio Dávila Paulín hizo un llamado urgente a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier columna de humo o incendio en las márgenes del río Sabinas, a fin de evitar que continúe la destrucción de uno de los ecosistemas más emblemáticos de la región. Subrayó que los sabinos representan patrimonio natural, histórico y ambiental de Coahuila, por lo que insistió en que la protección del río Sabinas debe convertirse en una responsabilidad colectiva antes de que estos árboles milenarios desaparezcan por completo.