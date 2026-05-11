Víctor Aguilera anuncia nueva subasta de activos de AHMSA la próxima semana

El síndico del proceso de quiebra de Altos Hornos de México, Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó que la próxima semana podría ser decisiva para definir una nueva convocatoria de subasta de los activos de la empresa, luego de que la jueza analice las observaciones presentadas por diversos acreedores.

Durante una entrevista telefónica, Aguilera Gómez explicó que la primera subasta realizada el pasado 27 de febrero fue declarada desierta debido a que no hubo inversionistas que cumplieran con las reglas establecidas, las cuales calificó como "exigentes". Indicó que actualmente se trabaja en una segunda propuesta con condiciones más flexibles, buscando atraer a un mayor número de inversionistas interesados en adquirir los activos de la siderúrgica y de Minera del Norte como una unidad productiva.

El síndico rechazó versiones que señalan que se esté favoreciendo a ciertos acreedores garantizados y aclaró que estos cuentan con derechos previamente establecidos sobre algunos activos de la empresa. Subrayó que, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, los trabajadores y extrabajadores tienen prioridad absoluta en el pago de los créditos laborales. "En primerísimo lugar se tienen que pagar los créditos laborales", afirmó, reiterando que el objetivo principal es asegurar recursos para cubrir adeudos con el sector obrero.

Respecto a la oposición manifestada por la empresa Caterpillar, uno de los acreedores garantizados, Aguilera señaló que mantiene comunicación con la compañía y confió en que no representará un obstáculo para el avance del proceso. Explicó que actualmente responde a las observaciones presentadas por los acreedores y estimó que la jueza podría emitir una resolución la próxima semana para autorizar las nuevas reglas de subasta o realizar ajustes menores.

Sobre las versiones de saqueos al interior de AHMSA, el síndico reconoció que sí se han registrado robos menores, principalmente de cableado y tableros eléctricos; sin embargo, sostuvo que los activos principales permanecen en condiciones adecuadas para volver a operar. Añadió que diversos inversionistas han inspeccionado las instalaciones y las han encontrado en mejores condiciones de las esperadas, gracias al trabajo de personal esencial y vigilancia.

Finalmente, Aguilera pidió paciencia a los trabajadores de AHMSA, quienes este lunes realizaron bloqueos sobre la carretera federal 57 como medida de presión. Señaló que acelerar indebidamente el proceso podría provocar impugnaciones y retrasos aún mayores. "No es que estemos retrasando el proceso; estamos siendo cuidadosos para que la próxima subasta sí concluya con la venta de la empresa", expresó. Además, llamó a mantener "la ilusión, la esperanza y la paciencia" para lograr una solución que beneficie a los trabajadores, sus familias y la región Centro de Coahuila.