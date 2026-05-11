Ayuntamiento de Monclova mantiene descuento del 5% en predial 2026

El Ayuntamiento de Monclova mantiene vigente durante todo el mes de mayo el descuento del 5 por ciento en el pago del impuesto predial 2026, como parte de las acciones implementadas para facilitar el cumplimiento de esta contribución municipal.

Dentro de los beneficios contemplados en este programa, se informó que las personas pensionadas pueden acceder a una cuota mínima de 219 pesos, manteniéndose este esquema de apoyo con el objetivo de contribuir a su economía familiar.

Asimismo, las y los adultos mayores continúan recibiendo un 50 por ciento de descuento en el pago de casa habitación, incentivo que permanece activo como parte del programa de predial 2026.

Para facilitar el acceso al pago, el Ayuntamiento mantiene habilitados distintos módulos en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos Soriana Anáhuac, Gutiérrez Sidermex y Paseo Monclova, donde la ciudadanía puede realizar este trámite de manera ágil.

Los módulos de atención operan en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.