Sabinas: Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor organiza Festival de la Abeja

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y resaltar la importancia de las abejas en el equilibrio ecológico, el Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor anunció la realización del Festival de la Abeja en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El director del recinto cultural, Isaac Zapata Moreno, destacó que esta actividad busca acercar a niñas y niños al conocimiento de esta especie fundamental para el medio ambiente.

El promotor cultural explicó que durante el festival se desarrollarán diversas actividades didácticas y recreativas enfocadas en la educación ambiental. Entre ellas se contemplan dinámicas interactivas, pinta caritas, cuenta cuentos y ejercicios de aprendizaje relacionados con las abejas y su función dentro de los ecosistemas. Señaló que la colaboración con la CONANP se ha mantenido durante varios años consecutivos, consolidando este evento como una tradición en la comunidad.

Zapata Moreno indicó que el principal propósito es despertar desde temprana edad el interés por la protección de las abejas y generar conciencia sobre el papel que desempeñan en la polinización y conservación de la biodiversidad. Subrayó que el festival combinará entretenimiento y enseñanza para que los menores comprendan, de manera sencilla y dinámica, la relevancia de cuidar esta especie.

En cuanto a la logística, informó que el Festival de la Abeja se llevará a cabo el próximo miércoles en un horario de 15:00 a 18:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor. Precisó que el acceso será completamente gratuito y abierto al público en general, sin necesidad de realizar registro previo o apartar lugares.

Finalmente, el director cultural adelantó que una de las actividades más llamativas será la observación de distintas especies mediante lupas, permitiendo a los asistentes identificar características y diferencias entre ellas. Expresó su confianza en lograr una amplia participación ciudadana y reiteró que la llamada "Feria de la Abeja" pretende fortalecer la conciencia ecológica a través del juego, la convivencia y el conocimiento.