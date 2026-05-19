Sabinas recuerda a mártires católicos con peregrinación liderada por el padre Sánchez

SABINAS, COAH.- En el marco de la conmemoración por los 100 años del inicio de la Guerra Cristera, la comunidad católica de Sabinas participará en una peregrinación especial dedicada a los santos mártires y co-patronos de las tres parroquias locales, en un acto de fe, memoria y unidad religiosa.

El padre Romeo Sánchez García, titular de la Parroquia de Guadalupe, informó que la actividad se llevará a cabo el próximo jueves 21 de mayo a partir de las 18:30 horas, teniendo como punto de partida la iglesia de Guadalupe, donde también convergerán las peregrinaciones provenientes de las parroquias de San Francisco y San Martín.

Durante el recorrido se rendirá homenaje a San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, San Pedro Esqueda y San Agustín Caloca, reconocidos por la Iglesia Católica como mártires de la persecución religiosa ocurrida en México durante ese periodo histórico.

Los organizadores extendieron la invitación a toda la comunidad católica para participar portando globos, pancartas y banderines, además de vestir prendas de color rojo, símbolo del martirio y de la entrega de quienes defendieron su fe durante aquellos años de conflicto.

Se espera la participación de decenas de familias y grupos parroquiales de la región, en una actividad que además forma parte de las celebraciones previas a la fiesta de la Diócesis de Piedras Negras, fortaleciendo así el sentido de identidad y devoción entre los creyentes de Sabinas.