Fiscalía investiga incidente violento en Sabinas con machete

SABINAS, COAH.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado mantienen bajo investigación el violento incidente registrado la noche del domingo en una tienda de conveniencia de la colonia Los Montes, donde un sujeto presuntamente alterado causó daños en el establecimiento utilizando un machete, generando temor entre empleados y vecinos del sector.

De acuerdo con testigos presenciales, el individuo aparentemente se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia tóxica cuando comenzó a actuar de manera agresiva y quebró uno de los ventanales del negocio, situación que provocó la movilización inmediata de corporaciones policiacas y personal ministerial.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio para controlar la situación y asegurar el área, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que el presunto responsable ya se encuentra plenamente identificado por las autoridades y actualmente se realizan labores de investigación para ubicar su paradero y proceder legalmente en su contra.

Habitantes de la colonia Los Montes expresaron su preocupación por los recientes hechos de inseguridad registrados en el sector, señalando que personas con comportamientos similares han provocado diversos conflictos en la zona, presuntamente relacionados con amenazas, robos y alteraciones al orden público. Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las investigaciones.