Alumnos de preescolar en Coahuila son enviados a casa por virus mano-pie-boca

Al menos 10 casos del virus mano-pie-boca fueron detectados entre alumnos de preescolar en la región Centro, por lo que los alumnos fueron enviados a sus domicilios para evitar la propagación de la enfermedad.

Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos Regionales, informó que la semana pasada recibió el reporte de los contagios en un plantel de preescolar, el cual fue canalizado a la Jurisdicción Sanitaria 04 para seguimiento.

Hasta el momento, se trata del único plantel educativo con un reporte oficial de contagios, aunque también se han presentado casos en guarderías, de acuerdo con información de los padres de familia.

Los menores afectados deberán permanecer en casa durante su recuperación, periodo que puede extenderse entre 10 a 15 días.

El director de Servicios Educativos señaló que debido a que los reportes de contagios son recientes, no se contempla implementar clases en línea, sin embargo se mantiene alerta en los planteles.

González exhortó a los padres de familia a llevar al médico a sus hijos cuando presenten síntomas de la enfermedad y evitar que acudan a la escuela, debido al riesgo de transmisión entre estudiantes.

Agregó que Servicios Educativos mantiene coordinación con la Secretaría de Salud para atender los reportes y reforzar las medidas preventivas en los planteles.

También señaló que se mantienen campañas de vacunación para completar los esquemas del cuadro básico, ante el inicio de la temporada de influenza y otras enfermedades virales propias del invierno.