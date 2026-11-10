Javier Hernández del Ángel advierte sobre problemas en los comicios de 2027

Javier Hernández del Ángel, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) del ramo del transporte, advirtió que existen riesgos de problemas serios para los comicios de 2027, tras la reciente renuncia de la presidenta del Instituto Electoral y la problemática en los módulos de entrega de credenciales.

En entrevista, el dirigente cetemista cuestionó la credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Presidencia de la República, al señalar que los ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones. "De que va a haber problemas serios para el '27 lo va a haber, llámese INE, llámese partidos", enfatizó.

Hernández del Ángel sostuvo que al interior del árbitro electoral opera una red de manipulación para favorecer intereses del poder ejecutivo. Asimismo, criticó que la administración federal actual continúe señalando la corrupción de administraciones pasadas o responsabilice a exfuncionarios como Lorenzo Córdova, pese a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador respaldó en su momento el nombramiento de la actual titular del organismo.

El líder del transporte reprochó que, a pesar de existir evidencias en video sobre presuntas irregularidades, las autoridades federales no han actuado al respecto. Finalmente, afirmó que el actual gobierno de Morena ha eliminado la autonomía de los órganos constitucionales autónomos y del Poder Judicial, destruyendo lo que las generaciones pasadas exigían en el movimiento de 1968.