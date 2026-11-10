Preparan seguridad ante temporada de mayor flujo

Con operativos de vigilancia en bancos, centros comerciales y el primer cuadro de la ciudad, autoridades de los tres niveles de Gobierno preparan una estrategia de seguridad para el Buen Fin, el desfile del 20 de noviembre y la temporada decembrina, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López.

Explicó que las corporaciones realizan reuniones previas para coordinar las acciones ante el incremento de movilidad y concentración de personas, así como el mayor flujo de dinero en distintos sectores de Monclova.

Detalló que para el Buen Fin se reforzará la vigilancia en instituciones bancarias, centros comerciales y el primer cuadro de la ciudad, con especial atención a los adultos mayores, al considerar que pueden estar más expuestos a situaciones de riesgo.

Acciones de la autoridad

Para el desfile del 20 de noviembre, la estrategia estará enfocada principalmente en vialidad y movilidad, debido al cierre de calles y la concentración de asistentes.

En tanto, durante las fiestas decembrinas se mantendrá la coordinación entre las corporaciones para prevenir incidentes relacionados con el consumo de alcohol y atender el aumento de actividad en la ciudad.

López también recordó que la ciudadanía cuenta con herramientas de apoyo y prevención, como grupos de WhatsApp, Puntos Violeta, torres de vigilancia y botones de pánico.

Indicó que estas acciones ya se encuentran en operación y que los cadetes también participan en las labores de presencia y vigilancia. Durante el Buen Fin estarán desplegados en centros comerciales, incluido el Mall, así como en el primer cuadro de la ciudad.

Detalles confirmados

Añadió que la intención es que, una vez graduados en diciembre, los cadetes se incorporen a la corporación como elementos de seguridad a partir del 1 de enero.