Trabajadores de Metelmex protestan por salarios adeudados en Coahuila

Cerca de 30 trabajadores de Metelmex Planta Norte y de la empresa contratista ZL se congregaron en una protesta realizada a las afueras del complejo, cansados y desesperados por la falta de cumplimiento en el pago de su salario semanal, aguinaldos rezagados y diversas prestaciones básicas.

La plantilla denunció que esta estructura fue utilizada para vulnerar sus derechos, acumulando irregularidades como pagos incompletos de manera recurrente, adeudos históricos que incluyeron el aguinaldo completo del año pasado, despidos sin el finiquito correspondiente y tácticas de desgaste mediante promesas falsas de liquidación que obligaron al personal a gastar en traslados continuos.

Los manifestantes señalaron que, previo a esta movilización, la respuesta de la administración ante las inconformidades era la intimidación utilizando la frase: "Si alguien no está de acuerdo, pase a mi oficina y lo liquidamos", despidos que los afectados aseguraron se ejecutaron sin entregar un solo peso.

Al reclamar sus percepciones, los directivos de Metelmex se deslindaron argumentando que el patrón directo era la contratista ZL, mientras que los trabajadores reviraron que las instalaciones físicas pertenecían a Metelmex y existía una responsabilidad solidaria que se buscó evadir.

Asimismo, la indignación aumentó ante la nula intervención de las autoridades, dejando entrever que las empresas gozaban de protección por parte de la Secretaría del Trabajo de Coahuila al no registrarse inspecciones ni soluciones reales.

Con la protesta llevada a cabo a las afueras de la planta, los obreros exigieron que liquiden de inmediato los sueldos y prestaciones devengadas.