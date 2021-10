Abusaba de su hijastra

Una pequeñita de 10 años de edad ha intentado suicidarse en dos ocasiones y es debido a que durante cinco años su padrastro abusó sexualmente de ella, además la obligaba a comer arañas y cucarachas. Su agresor José N de 36 años, salió libre debido a que según la autoridad no hay pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

Es la historia de la niña que no solo fue abusada sexualmente, también física y psicológicamente, a través de un diario ha plasmado todo lo que sufrió en manos de su agresor, quién la dejaba sin alimentos y sí decía que tenía hambre la obligaba a comer arañas y cucarachas.

José N es la pareja sentimental de la mamá de la niña desde hace aproximadamente 9 años, además de la pequeña de 10 años, hay más menores de edad, las hijas que la pareja tienen en común y de quien se sospecha, también son abusadas sexualmente.

Desafortunadamente el padre biológico de la niña no la veía, ya que la madre lo impedía, pero desde hace dos meses y medio, volvió a tener contacto con la niña, esto gracias a que la abuelita de la menor se la prestaba a escondidas.

Siomara Anahí García Álvarez, es la pareja actual del padre de la niña, señaló que cada fin de semana veían a la niña y cuando tomó confianza, la pequeña le contó que el padrastro había abusado de ella, fue entonces que decidieron dar aviso a las autoridades.

Acudieron al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer (CJEM), enviaron a la niña con el médico legista, con el psicólogo, le hicieron análisis clínicos, el resultado fue una fuerte infección y se comprobó la violación vaginal y anal.

A José N. lo detuvieron el jueves 23 de septiembre pero quedó en libertad cuatro días después por falta de pruebas. La pequeña sigue con su papá y su madrastra porque es el único lugar en el que ella se siente segura.

"Supuestamente cuando lo metieron preso, la mamá de la niña fue a denunciarlo porque a ella la golpea y también quiso violar a la abuelita, pero le tienen mucho miedo", comentó Siomara García.

La pareja comentó que la licenciada Alejandra Escalante del CJEM no les quiso dar información y es que después de que pusieron la denuncia, salió la orden de aprehensión, habían pasado 15 días, por lo que se movieron y pidieron información "Más arriba", esto molestó a la licenciada que ya no los quiso atender.

"No sé sino presentaron todas las pruebas o ¿qué pasó? porque los familiares del hombre andaban ofreciendo dinero para que quedara libre", comentó.

La Pronnnif no ha tenido intervención en este caso aunque los padres se infirmaron este viernes a cerca de lo que necesitan para que la dependencia tome el caso, les pidieron que acudiera hasta el próximo lunes.

LE PEDÍA A DIOS VOLVER A VER A SU PAPÁ.

La niña está acudiendo con una psicóloga, tiene inseguridad, miedo, a veces por las noches se sienta en su cama, se cruza de piernas y se aprieta las manos, ella dice que tiene mucho miedo, más ahora que José N quedó en libertad.

En dos ocasiones la pequeña intentó ahorcarse, la última vez fue hace 6 meses, por este motivo la abuelita decidió prestársela a su papá luego de que la niña le pedía a Dios volver a ver a su papá.

El papá hará todo lo posible por obtener la custodia de la niña, su pareja lo apoya, tienen una niña de 5 años y se ha llevado muy bien con su media hermana.

"La niña me dice todo, incluso me dice mami, me empieza a decir que el hombre le daba arañas y cucarachas, porque no la dejaba comer y para que no dijera que tenía hambre a la fuerza le echaba eso a la boca si no se lo comía, él le pegaba con las manos, le daba coscorrones y hasta quedó peloncita de esa parte de la cabeza, también le pegaba en la espalda", señaló.

Sí la niña abría el refrigerador le pegaba, a la hora de comer, su mamá les servía de comer a todos y cuando iba a la tienda a comprar el refresco, el hombre le quitaba la comida a la niña y la amenazaba en que sí decía, le iba a pegar, cuando regresaba la mamá le preguntaba a la niña porque no se esperó al refresco, la niña tenía que mentir diciendo que tenía mucha hambre y cuando le preguntaba ¿te sirvo más?, el padrastro respondía "No, no quiere más".

"Para mí es un asco de persona porque una persona que está bien de sus facultades mentales no le hace eso a una niña, está gordo, pelón chaparro, supuestamente es muy agresivo", mencionó Siomara Anahí quien ha hecho sentir a la niña segura, le dice que no dejará que nadie le haga daño que la defenderá.

"Queremos justicia que se muevan las autoridades, nostros llevamos todo lo que nos pidieron y lo dejaron libre, lo hacemos responsable a él sí algo nos llega a pasar", comentó.

Hace un mes y medio José N se enojó con la mamá de la niña y se llevó a sus hijas de la casa, la niña más pequeña tiene 2 años, cuando regresaron llegó muy llorona, que no quería que nadie la tocara, la abuelita dijo que la revisó y tenía su parte intima muy colorada.

"La familia del hombre nos pidió que ya no le moviéramos, cómo no le vamos a mover, yo le digo a mi esposo que estoy incondicionalmente con él y no vamos a soltar el caso hasta que se haga justicia", señaló Siomara García.