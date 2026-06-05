Renacer una Nueva Vida sigue operando pese a denuncias de abuso en Coahuila

A pesar de las denuncias por presuntos abusos cometidos contra internos, el anexo 'Renacer una Nueva Vida', ubicado sobre la calle Abasolo en la Zona Centro, continúa registrando movimiento en sus instalaciones.

Durante un recorrido realizado por este medio, se constató que el inmueble mantenía sus puertas abiertas, así como actividad al interior, a pocos días de que autoridades intervinieran tras una denuncia que derivó en la liberación de aproximadamente 45 personas que se encontraban internadas.

El caso salió a la luz luego de que se reportaran presuntos abusos sexuales en perjuicio de una adolescente de 16 años, quien supuestamente resultó embarazada, situación que encendió las alertas y provocó la movilización de corporaciones de seguridad y diversas dependencias.

Tras la intervención, decenas de internos fueron liberados y, de acuerdo con las primeras indagatorias, varios de ellos señalaron haber sido víctimas de distintas conductas que vulneraban sus derechos humanos mientras permanecían dentro del centro de rehabilitación.

A estas versiones se suman los señalamientos de familiares, quienes denunciaron presuntos malos tratos, castigos y otras irregularidades que, aseguran, ocurrían de manera constante al interior del establecimiento.

Pese a la gravedad de los señalamientos y la reciente intervención de las autoridades, el anexo continúa operando aparentemente con normalidad, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía sobre las condiciones en las que siguen funcionando este tipo de centros.