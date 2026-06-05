Nuevos elevadores en Clínica 7 del IMSS mejorarán traslado de pacientes

Tras meses de fallas, quejas y complicaciones para el traslado de pacientes, la Clínica 7 del IMSS, finalmente inició la instalación de tres nuevos elevadores en el Block "A", los cuales se espera entren en funcionamiento durante el próximo mes de julio.

Humberto Prado Montemayor, consejero del IMSS, confirmó que ya inició la instalación de los elevadores, tras concluir con los trabajos de adecuación previas que se realizaron durante los últimos meses. "Los elevadores ya llegaron, ya están aquí, ya empezaron a instalar, son tres elevadores que ya van a quedar listos el próximo mes".

La confirmación la recibió durante la reunión que sostuvo esta semana con autoridades del Seguro Social en Saltillo. Mencionó que los trabajos avanzarán de manera paulatina debido a que el hospital continúa operando y mantiene movimiento constante de pacientes, personal médico y traslados hacia distintas áreas. "Van a trabajar despacio, en ratos y en la noche, porque hay mucho tránsito y el hospital sigue funcionando", comentó.

Señaló que desde hace meses realizaron adecuaciones estructurales y trabajos intermitentes para preparar la instalación de los nuevos sistemas, por lo que únicamente resta colocar los elevadores.

Los tres equipos serán instalados en el Block "A", considerados los más urgentes debido a los problemas registrados para movilizar pacientes, especialmente hacia quirófanos y áreas de hospitalización. El consejero agregó que aún quedará pendiente un segundo proyecto para rehabilitar el resto de los elevadores del Block "B", ya que en total serían alrededor de siete equipos en ambos bloques de la Clínica 7. Sin embargo, destacó que con la instalación de estos tres elevadores se atenderá una de las principales demandas de derechohabientes y trabajadores del Seguro Social en la región Centro.