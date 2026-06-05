Monclova-Frontera destaca en el Índice de Competitividad Urbana 2026

La zona metropolitana de Monclova-Frontera se colocó en el primer lugar nacional en el subíndice de Derecho del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consolidándose como una de las regiones con mejores condiciones de seguridad y estado de derecho en el país.

De acuerdo con los resultados publicados por el organismo, Monclova-Frontera encabezó la clasificación dentro de la categoría de ciudades con una población de entre 250 mil y 500 mil habitantes, segmento en el que fueron evaluadas 23 zonas metropolitanas de México.

El subíndice de Derecho mide factores relacionados con la seguridad pública, el cumplimiento de la ley y la protección de derechos, tomando en cuenta indicadores como la percepción de seguridad de la población, la tasa de homicidios, el robo de vehículos y las agresiones contra periodistas, entre otros aspectos.

Uno de los indicadores que destacó para la región fue la percepción de seguridad. Según el estudio, el 64.5 por ciento de los ciudadanos encuestados manifestó sentirse seguro en la zona metropolitana, cifra que ubicó a Monclova-Frontera en el tercer lugar nacional dentro de este rubro específico.

El Índice de Competitividad Urbana 2026 es una evaluación independiente realizada por el IMCO que analiza el desempeño de las principales ciudades mexicanas a partir de información verificable y datos provenientes de fuentes oficiales.

Los resultados reflejan el posicionamiento de Monclova-Frontera en aspectos relacionados con la seguridad, la legalidad y la confianza ciudadana, elementos considerados fundamentales para impulsar el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la calidad de vida de la población.