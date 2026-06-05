Ayuntamiento de Monclova implementa medidas de blindaje electoral

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad electoral y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos, el Ayuntamiento de Monclova implementó medidas de resguardo y blindaje electoral que permanecerán vigentes durante el proceso comicial.

A través de la Sindicatura Municipal, se establecieron acciones encaminadas a fortalecer los principios de legalidad, imparcialidad y equidad que deben prevalecer antes, durante y después de la jornada electoral.

Como parte de estas disposiciones, los vehículos oficiales del municipio permanecerán bajo resguardo del 5 al 8 de junio. La medida contempla excepciones únicamente para unidades destinadas a labores esenciales, como Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Primarios y aquellos vehículos operativos previamente autorizados para atender funciones prioritarias.

Asimismo, se reiteró la prohibición de utilizar instalaciones, equipo, mobiliario, recursos humanos o materiales propiedad del Municipio para actividades de carácter político-electoral o de proselitismo, en apego a la legislación vigente.

Las autoridades municipales informaron que cada dependencia será responsable de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones y garantizar el adecuado resguardo de los bienes públicos bajo su administración.

El Ayuntamiento destacó que estas acciones forman parte de los mecanismos de control implementados para asegurar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana durante el desarrollo del proceso electoral.

Finalmente, se reiteró el compromiso de la administración municipal con el respeto a la ley y con el desarrollo de una jornada electoral en condiciones de legalidad, neutralidad institucional y respeto a los derechos ciudadanos.