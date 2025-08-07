Coahuila avanza en seguridad con Academia Regional de Policía dirigida por Carlos Villarreal

Monclova, Coah.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la sesión del Consejo de Seguridad Pública de la Región Centro. Durante la reunión se acordó con los alcaldes y alcaldesas el arranque de la Academia Regional de Policía, prevista para iniciar la última semana de agosto o principios de septiembre, como parte del compromiso de seguir blindando a Coahuila.

Esta Academia Regional de Policía atenderá las necesidades específicas de cada uno de los municipios participantes, permitiendo que los nuevos aspirantes inicien su formación como cadetes. Al concluir con los procesos de capacitación y evaluación, se integrarán formalmente a las corporaciones.

Durante la sesión, el alcalde Carlos Villarreal destacó que la Región Centro es la que mayor avance presenta en el cumplimiento de evaluaciones de control y confianza, con la meta de alcanzar el 100% de cumplimiento en diciembre de este año.

"El compromiso es claro: seguir cumpliendo con las metas establecidas por el Secretariado Ejecutivo y garantizar que nuestras corporaciones estén fortalecidas", expresó el alcalde Carlos Villarreal.

El edil detalló que, en el caso de Monclova, se contempla incorporar 75 elementos como parte de la planeación anual, considerando también las bajas por retiro o dictámenes de la Comisión de Honor y Justicia.

"Cada uno de estos movimientos está considerado dentro de la planeación establecida por el Centro de Control y Confianza (C3), para asegurar la continuidad y el fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad", subrayó el alcalde.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la seguridad y tranquilidad de las familias de Monclova, trabajando de manera coordinada con los municipios de la región y el respaldo del Gobierno del Estado para profesionalizar y consolidar cuerpos policiales confiables y capacitados.