Supervisión de proyectos clave en Región Carbonífera

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Como parte del seguimiento a los proyectos que se ejecutan en la Región Carbonífera, el coordinador de MEJORA Coahuila en la Región Carbonífera, Federico Quintanilla Riojas, encabezó una supervisión de obras en el municipio de San Juan de Sabinas.

El funcionario estuvo acompañado del subsecretario de Gobierno en esta cuenca, Francisco Tobías Hernández y el coordinador municipal de MEJORA, Ulises Cárdenas.

Durante el recorrido, destacaron que gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas y el gobierno municipal que encabeza Óscar Ríos Ramírez, se concretan proyectos de gran impacto para las familias del municipio.

Tan solo en San Juan de Sabinas, se invertirán 24 millones de pesos en obras de pavimentación, además de otros paquetes de acciones que contemplan la ampliación de red de alumbrado público, mejoras en la red de agua potable, recarpeteo de calles y techumbres escolares.

"Este es el resultado de la suma de esfuerzos y del compromiso del gobernador Manolo Jiménez con todas las familias coahuilenses. Es un trabajo en equipo que se refleja en obras reales, en beneficios tangibles para la ciudadanía", subrayó Federico Quintanilla Riojas.

Los funcionarios reiteraron que el objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos a través de infraestructura digna y servicios públicos eficientes, llevando beneficios a todos los sectores del municipio.