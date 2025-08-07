Posible fractura de fémur para joven tras accidente con caballo

SABINAS, COAH.- Un joven caballerango de nombre Luis N de 27 años de edad, resultó gravemente herido tras caer de un caballo mientras realizaba labores propias del campo en el ejido El Mezquite, ubicado en esta ciudad.

El incidente ocurrió cuando el trabajador de un rancho perdió el equilibrio, provocando una caída que le ocasionó una posible fractura de fémur lateral derecho.

El incidente fue atendido por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron rápidamente al lugar tras recibir el reporte en mención.

A su llegada, los cuerpos de emergencia brindaron los primeros auxilios al paciente, quien presentaba una lesión severa en una de sus extremidades inferiores, lo que dificultaba su movilidad y generaba intenso dolor.

Debido a la gravedad de la lesión, el joven fue trasladado de inmediato al Centro Médico de Sabinas para una valoración especializada donde los médicos determinarían la intervención quirúrgica, ya que la fractura podría comprometer su recuperación sin tratamiento adecuado.

El joven se encontraba realizando tareas rutinarias en el campo, lo que resalta los riesgos que enfrentan diariamente quienes se dedican a actividades agropecuarias.

Aunque el uso de equinos es común en estas labores, los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, especialmente en terrenos irregulares o durante maniobras complejas.

Este caso también pone de relieve la importancia de contar con medidas de seguridad y capacitación para quienes trabajan en el campo, a fin de prevenir este tipo de incidentes.