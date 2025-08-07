Albañil denuncia robo de cartera y televisión en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Antonio N, de oficio albañil, acudió a la Agencia Investigadora del Ministerio Público para interponer una denuncia formal por el robo de su cartera y un televisor.

El afectado, residente de la calle Privada Hernández en la colonia 28 de Noviembre, señaló que el presunto responsable es un individuo identificado como Pancho N.

Según testimonio de Antonio, el ataque ocurrió el pasado martes en el mismo sector donde reside. El agresor lo habría golpeado violentamente para despojarlo de dinero en efectivo y un televisor, en un acto que dejó al joven no solo con pérdidas materiales, sino también con temor por su integridad física.

El denunciante expresó que Pancho N lo acosa y molesta de manera constante, lo que ha incrementado su preocupación por posibles represalias. Esta situación lo llevó a buscar el respaldo de las autoridades, con la esperanza de que se tomen medidas que garanticen su seguridad.

Tras recibir la denuncia, en la Agencia Investigadora del Ministerio Público se inició el proceso correspondiente para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del señalado.

El caso será evaluado conforme a los protocolos legales y se espera que se tomen acciones para evitar que el agresor vuelva a acercarse al denunciante.

Antonio N confía en que las autoridades actúen con prontitud y firmeza, no solo para recuperar sus pertenencias, sino para poner fin al acoso que ha venido sufriendo.

El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en sectores vulnerables y atender de forma inmediata las denuncias ciudadanas.