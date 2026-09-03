Mujer sufre accidente al bajar de una banqueta en Monclova

Una mujer de 71 años resultó con una fractura en uno de sus brazos luego de resbalar al bajar de una banqueta sobre la calle Venustiano Carranza, a un costado de la Presidencia Municipal, en la zona centro de Monclova.

La afectada fue identificada como María Espinoza García, originaria de San Buenaventura, quien caminaba acompañada de su nieto cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con la información proporcionada, ambos transitaban por el exterior del edificio de la Presidencia Municipal, por el lado de la calle Venustiano Carranza, cuando la mujer descendió de la banqueta. Al bajar, María perdió el equilibrio y resbaló, por lo que cayó y sufrió una lesión que le provocó una fractura en uno de sus brazos.

Guardias del edificio público se percataron del accidente y solicitaron de inmediato el apoyo de la enfermera del ayuntamiento, quien salió para auxiliar a la mujer y brindarle atención inicial. También se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes minutos después arribaron al lugar para valorar a la septuagenaria.

Tras la valoración, los socorristas determinaron que requería atención médica, por lo que fue trasladada en una ambulancia a un hospital de la ciudad para continuar con su valoración y tratamiento. Posteriormente, se contemplaba dar aviso a los familiares de María Espinoza sobre el accidente y su traslado para recibir atención médica.