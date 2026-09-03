SIMAS Monclova promueve campaña Ponte las Pilas para cuidar el medio ambiente

Para prevenir la contaminación y proteger los mantos acuíferos, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento mantiene la campaña "Ponte las Pilas", mediante la cual promueve entre la ciudadanía la correcta disposición de pilas usadas.

A través del Departamento de Cultura del Agua, el organismo trabaja en coordinación con las direcciones de Ecología de Monclova y Frontera para fomentar entre la población la cultura de cuidado del medio ambiente.

La estrategia contempla la participación de la empresa CIMARI, responsable del manejo y confinamiento adecuado de las pilas recolectadas, con el propósito de evitar que estos residuos sean depositados junto con la basura convencional y terminen afectando el suelo o fuentes de agua.

También participa Agua Santa María, empresa que donó garrafones de plástico fuera de servicio para habilitarlos como contenedores destinados al acopio de pilas usadas.

Los recipientes están disponibles en sucursales de SIMAS, las presidencias municipales y oficinas de los sistemas DIF de Monclova y Frontera, donde la población puede depositar las pilas que ya no utiliza.

SIMAS Monclova-Frontera llamó a la ciudadanía a participar en la campaña y evitar que las pilas sean arrojadas a la basura, al suelo o a cuerpos de agua.

La iniciativa busca fortalecer la cultura ambiental mediante la participación conjunta de autoridades, empresas y ciudadanía en el manejo adecuado de estos residuos y la protección de los recursos naturales.