MONCLOVA, COAH.- Un matrimonio que viajaba acompañado de su nieto de ocho años terminó en medio de un aparatoso accidente vial, luego que la conductora de una camioneta Toyota presuntamente no tomara las precauciones necesarias al intentar cruzar el bulevar Benito Juárez y acabara chocándolos.

El percance ocurrió cerca de las 11:30 horas de este viernes, en el cruce del bulevar Benito Juárez con la calle Guanajuato, donde Alejandro Iracheta, de 54 años, conducía una Ford Escape blanca, acompañado de su esposa Andrea y su pequeño nieto, a quien acababan de recoger de la escuela.

De acuerdo con la versión del afectado, circulaba por la calle Guanajuato cuando, al llegar al cruce con el bulevar, una camioneta Toyota, conducida por Rosa Asís, de 66 años, vecina de la colonia Guadalupe, se atravesó repentinamente en su trayectoria.

Aunque Alejandro intentó realizar una maniobra para evitar la colisión, no logró esquivar el impacto y terminó siendo golpeado por la unidad. La fuerza del choque desplazó la Ford Escape hasta dejarla atravesada y en sentido contrario sobre los carriles de circulación de oriente a poniente, provocando momentos de tensión entre sus ocupantes.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para revisar a Andrea y al menor de ocho años, quienes presentaban algunos golpes derivados del impacto. Por fortuna, ninguno requirió traslado hospitalario.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias y elaboraron el croquis correspondiente para determinar quién tuvo la responsabilidad en el percance.

Finalmente, los conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales, con la intervención del ajustador de la aseguradora de la Toyota.