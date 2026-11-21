Ante el próximo incremento en la llegada de paisanos, turistas y visitantes a la Región Centro, autoridades de Monclova y representantes del sector turístico comenzaron a coordinar acciones para reforzar la seguridad durante la temporada.

El presidente de la OCV Monclova, Enrique Ayala, encabezó la reunión de trabajo con representantes de Seguridad Pública municipal para fortalecer la colaboración entre autoridades y la iniciativa privada.

La OCV Monclova busca mejorar la seguridad durante la temporada alta de visitantes.

En el encuentro se contó con la participación del coordinador de Tránsito; el subdirector Operativo; y el coordinador de la policía Preventiva. En la reunión abordaron temas de la importancia de mejorar la coordinación para brindar seguridad, atención y confianza a quienes transiten por Monclova y la región, sobre todo los paisanos y los turistas que visitan la zona.

Reunión entre Enrique Ayala y autoridades de seguridad para coordinar acciones efectivas.

El presidente de la OCV agradeció al director de Seguridad Pública, la disposición para llevar a cabo el encuentro, así como su apertura para impulsar el trabajo coordinado en beneficio de los visitantes y de la comunidad. Dijo que a partir de la última semana de noviembre se prevé un mayor flujo de paisanos y turistas, por lo que es necesario coordinar las acciones para fortalecer la seguridad de quienes transitan por la región.